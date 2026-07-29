El monólogo de Eva Hache sobre dejar a los hombres solos en el supermercado: "Si fuera por ellos nos limpiaríamos el culo con periódicos"

Eva Hache reflexiona en este monólogo de El Club de la Comedia sobre cómo a los hombres "les ciega la oferta": "Ven un 3x2 y los ojos les hacen chiribitas, pero luego no prestan atención a lo que son las necesidades".

"Estoy muy feliz", destaca Eva Hache en el plató de El Club de la Comedia, donde afirma que es "una mujer afortunada", me he dado cuenta de que tengo amor, salud, dinero... y, lo más importante, la nevera llena". "A veces hay que elegir entre amor o frigorífico porque las dos cosas juntas no suelen funcionar", señala la cómica en su monólogo, donde explica que, "a veces, ni siquiera funciona ir a la compra con tu pareja" porque "puede acabar de dos formas, o en divorcio o en la ruina".

Y es que Eva Hache asegura que a los hombres "les ciega la oferta": "Ven un 3x2 y los ojos les hacen chiribitas". "Y luego no prestan atención a lo que son las necesidades", afirma Eva Hache, que destaca que si fuera por los hombres, en vez de con papel higiénico, "nos limpiaríamos el culo con periódico".

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