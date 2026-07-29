"La presidenta tiene cierta querencia por los áticos": la reacción de Romero al pisco de lujo comprado por el Gobierno de Ayuso como "oficina temporal"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha comprado un ático de lujo en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, para usarlo como oficina durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, "cuyos trabajos comenzarán en agosto". El periodista lo analiza en este vídeo.

La Comunidad de Madrid ha comprado en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, un ático de lujo de 486 metros cuadrados y 200 de ellos de terraza, cuyo uso, según informa el diario 'El País', será el de "oficina" temporal para Isabel Díaz Ayuso y un "mínimo equipo" durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, "cuyos trabajos comenzarán en agosto".

Sin embargo, lo que más llama la atención es la falta de información y explicaciones del Gobierno autonómico, tal como analiza en Al Rojo Vivo el periodista Juanma Romero, de El Independiente:

"La Comunidad de Madrid no ha explicado nada, porque, además, tiene inmuebles en su propiedad y, obviamente, si hace falta se puede alquilar. No hace falta que esté en el paseo General Martínez Campos (Chamberí), en una zona exclusiva de Madrid, y además, comprarlo, más si va a ser una obra temporal en la Puerta del Sol. Tampoco creo yo que haga falta ese dispendio".

Por ende, según el periodista, cree que "al menos, debe explicar qué tipo de uso le va a dar cuando esas obras concluyan, para qué lo va a utilizar: "Porque una inversión de esas características, que puede alcanzar los seis millones de euros, necesita una explicación bastante más detallada", insiste.

Y, desde luego, "lo que también se necesita es más transparencia por parte de la Comunidad de Madrid, porque esto no estaba en el portal de la empresa pública que ha comprado este inmueble y apenas ha dado información sobre este asunto", añade contundente, reflexionando, además, que, siempre que se habla de la Comunidad de Madrid, tanto los periodistas como sobre todo los políticos, "acabamos enredados en la tela de araña que pone hábilmente Isabel Díaz Ayuso, con su enfrentamiento constante con el Gobierno central, y hace que no aterricemos en las cuestiones que le competen a ella como gestora de dinero público en la región".

"Y va por este asunto del ático, que, por cierto, tiene cierta querencia por los áticos la presidenta madrileña, pero también con la gestión de la sanidad pública de la vivienda, que también es una cuestión suya, del Metro de Madrid, de la educación pública.... Y de todo eso apenas da cuentas ella y eso sí que es estrictamente su competencia", critica el periodista.

Y también, apunta Romero, es su competencia la prevención y extinción de incendios, sin embargo, "lo primero que hizo la semana pasada fue quitarse esta competencia de encima, con la esperanza de que el Gobierno se estrellase en las labores de extinción", concluye.

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