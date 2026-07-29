Un bombero, sobre la posible causa del incendio de Ávila: "Cuando se emite una alerta por incendio, hay actividades que están prohibidas"

El mayor incendio de la historia de España, el originado en Burgohondo (Ávila) pudo originarlo una máquina pica roca trabajando ilegalmente. Román García, bombero forestal, lo analiza en Al Rojo Vivo.

El incendio de Burgohondo (Ávila) es el mayor de la historia de España con más de 50.000 hectáreas calcinadas y pudo originarlo una máquina pica roca trabajando ilegalmente. El operario que pudo originar el incendio declaró que solo estaba moviendo una máquina de sitio. Sin embargo, varios testigos han asegurado a la Guardia Civil que había estado realizando trabajos el día en el que se originó el fuego y las jornadas anteriores.

El bombero forestal Román García pide, no obstante, prudencia a la hora de analizar estas causas, ya que "lo primero que hay que hacer para determinar el origen de un incendio es determinar primero el punto exacto de la ignición. Y una vez que sabes exactamente el punto, determinar cuál ha sido la causa que lo ha provocado".

Ahora bien, si al final la causa de este incendio ha sido la chispa de una maquinaria, el experto quiere hacer una puntualización importante: "Cuando se hace una declaración de alerta por incendios, hay algunas actividades que están terminantemente prohibidas y una de ellas es la prohibición de utilización de máquinas que puedan provocar chispas o deflagración".

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