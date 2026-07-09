El monólogo de Eva Hache sobre los hoteles: "El gorro de ducha es como Cristiano Ronaldo, lo ponen siempre"

"Faltan leyes en España, es un cachondeo de país", destaca Eva Hache en este monólogo de El Club de la Comedia, donde destaca que ella pondría más, eso sí, "prácticas", como "que unifique lo que los hoteles dan por cortesía".

"No hay día que no me levante y que no me encuentre que han aprobado una ley nueva", destaca Eva Hache en este monólogo de El Club de la Comedia, donde destaca que, "a pesar de que cada día hay una ley nueva", ella "pondría más": "Faltan leyes en España, es un cachondeo de país". Eso sí, la cómica "haría leyes de cosas prácticas", como "una nueva ley que regule un poco cómo hay que nominar en Gran Hermano": "Esto es un sindiós del tamaño de un monasterio, un día nominan en positivo, otro en negativo...".

"Otra ley que haría muy necesaria y que España está pidiendo a gritos es una que unifique lo que los hoteles dan por cortesía en los cuartos de baño", afirma Eva Hache, que reflexiona en este vídeo: "Esto es un jaleo porque vas de viaje con tu neceser y lo único que sabemos es que, si no te llevas el cepillo de dientes, en el hotel no te lo ponen, ahora, si te lo llevas, en el hotel te encuentras dos, ¡por si has viajado con dos bocas!". Por último, destaca que "el gorro de ducha es como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, lo ponen siempre y eso que el gorro no vale para nada".

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