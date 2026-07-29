El ultimátum de Mariana Nannis de 'Mujeres Ricas' a su marido: "Si quieres dormir conmigo, duermes con los gatos"

La pasión de Mariana Nannis por los animales llega hasta su propia habitación. En 'Mujeres Ricas', la argentina revela que sus gatos ocupan un lugar privilegiado en su vida, incluso por encima de su marido.

Mariana Nannis vuelve a demostrar en 'Mujeres Ricas' que los animales son una parte fundamental de su vida. Durante su visita a una protectora, la argentina conoce a un nuevo gato y deja claro que ya tiene un sitio reservado para él.

"Yo me lo llevo a dormir conmigo. Total, 14 o 15, ¡no importa!", bromea Mariana al hablar de la cantidad de gatos que conviven con ella. Pero su amor por los felinos tiene consecuencias en casa. Según cuenta, a su marido no le gusta compartir espacio con los animales. "A mi marido le da asco, entonces mi marido duerme en otra habitación, yo duermo con el gato", explica entre risas: "Si quieres dormir conmigo, duermes con los gatos".

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