Marlaska espera que los incendios entren en "fase de estabilización" en las próximas 12 horas: "Seguro que seguimos dando buenas noticias"

¿Qué ha dicho? El ministro del Interior habla de una "coordinación extraordinaria" con las comunidades autónomas, incluyendo a la Comunidad de Madrid. "Lo que me preocupa desde el primer momento es coordinar el servicio público", recalca Marlaska.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, celebra la "coordinación extraordinaria" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas en la lucha contra los incendios que asolan España. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el ministro asegura que el trabajo actual se centra en la "estabilización" del fuego, destacando el "importante trabajo" que se realizó hace dos madrugadas —del domingo al lunes— para controlar los distintos flancos.

"Estamos en esa labor esencial y espero que en las próximas 12 horas podamos ya decir que estamos en una fase de estabilización cierta", asegura Marlaska, que no oculta su "optimismo" al ver cómo trabajan los equipos de extinción, pero lamenta no estar teniendo la "complicidad mínima de las condiciones meteorológicas".

"Ya sé y comprendo absolutamente su desasosiego y su situación después de días fuera de su entorno personal y profesional. Se les desalojó por razones de seguridad y el realojo también obedece a las mismas cuestiones de seguridad. Eso es prioritario. Les pido, les solicito ese plus de confianza y ese plus de paciencia, que seguro que en las próximas horas seguiremos dando buenas noticias como las llevamos dando desde el día de ayer", añade el ministro.

Marlaska reconoce que siempre hay "algo que mejorar", pero insiste en que la coordinación entre las comunidades y el Estado ha sido "perfecta". "Lo que me concierne y lo que me preocupa desde el primer momento es el servicio público, dar el servicio público, todos los medios, que la dirección operativa se sienta respaldada y garantizar esa coordinación entre las administraciones. No me puedo dedicar a otras cuestiones", sentencia.

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