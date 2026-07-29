Afra Blanco reacciona al ático de lujo que ha comprado el Gobierno de Ayuso: "Podía haberlo explicado y ha decidido ocultarlo, igual que el chalet de Rascafría"

La sindicalista Afra Blanco reacciona a la compra, por parte del Gobierno de Ayuso, de un ático de lujo de más de 400 metros como despacho "temporal" de la presidenta madrileña mientras duran las obras que se están realizando en la sede principal del Gobierno autonómico.

486 metros cuadrados, 200 de ellos de terraza. Así es el ático de lujo que la Comunidad de Madrid ha comprado en Chamberí, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, para, según informa el diario 'El País', que se use como "oficina" temporal para Isabel Díaz Ayuso y un "mínimo equipo" durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos, "cuyos trabajos comenzarán en agosto".

La presidenta madrileña, en una comparecencia, ha cargado contra esta información asegurando que "se ha hecho de muy mala fe por cómo y cuándo se ha contado". Ayuso insiste en que se está buscando su desprestigio y se ha abonado a la teoría de la victimización.

"Aquí el problema reside en la enorme distancia que hay entre Isabel Díaz Ayuso y la realidad del pueblo de la Comunidad de Madrid", critica contundente la sindicalista Afra Blanco.

"Mientras el pueblo de la Comunidad de Madrid no encuentra cama en la que poder dormir por el coste de la vivienda, mientras se tienen que compartir pisos para poder sobrevivir en esta comunidad, mientras enfermeros, médicos o repartidores no tienen donde poder vivir y tienen que aguantar enormes listas de espera o entrevistas, la señora Isabel Díaz Ayuso no tiene esto, porque lo hace con el dinero de todos los madrileños y madrileñas", argumenta.

Y esto era algo que podía haber explicado la presidenta. Esto es, "podía haberlo explicado y en cambio, decidió ocultarlo. Por cierto, cómo lo del chalet de Rascafría y ese momento austero y esos cuatro millones de euros y esa casa que iba a ser de todos los madrileños y madrileñas y que yo sepa a ninguno de vosotros os han invitado a ir", afirma contundente Blanco, rematando: "De nuevo tenemos una oficina comprada con el dinero de todos y todas".

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