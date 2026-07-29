David Vico explica la "estrategia" de Sánchez al poner en valor el perfil profesional de Begoña Gómez: "Quiere rehumanizarla ante el juicio"

EEl filósofo David Vico analiza las palabras que el presidente del Gobierno pronunció acerca de Begoña Gómez, en el contexto de la causa judicial a la que se enfrenta. En el vídeo, los detalles.

En el balance anual del presidente del Gobierno que realizó este martes en La Moncloa, Pedro Sánchez acusaba a las acusaciones populares y a PP y Vox de "impulsar causas políticas" y de una "intencionalidad" de intentar hacer caer a su Gobierno, al hablar de las causas judiciales tanto de su mujer, Begoña Gómez, como de su hermano, David Sánchez.

Con respecto a la primera, el presidente fue claro: "Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años y tenía su empresa. Renunció a su empresa cuando fui presidente para evitar conflicto de intereses. Era una profesional antes de conocerla. No es mi mujer, es Begoña Gómez. Se deshumaniza a personas", afeó Sánchez.

Para el filósofo David Vico, estas palabras forman parte también de una clara "estrategia": "Esto está muy bien jugado. Porque sabiendo que [Begoña Gómez] se enfrenta a un jurado popular, lo que necesita ahora es que el jurado popular sepa que esta persona no es solo la esposa del presidente, sino que es un ser humano. Humanizar los perfiles".

De este modo, explica Vico que la estrategia es "muy sencilla": "Yo no puedo confiar en aquello que no conozco. Por lo tanto, cuanta más información haya sobre esta persona, mayores vínculos de empatía y confianza puedo generar en el jurado popular, que, por supuesto, va a estar mediatizado. Por lo tanto, no es de extrañar que en los próximos días o semanas, antes de que se enfrenten a esta situación, sepamos mucho más de las biografías de esta persona".

En el vídeo podemos ver al completo su análisis, así como una información al respecto que acabamos de conocer en directo en Al Rojo Vivo sobre Begoña Gómez.

Según explica también en este vídeo, el periodista y jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, la mujer del presidente ha cambiado de abogado y ha contratado al especialista en juicios con jurado popular, Jaime Campaner.

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