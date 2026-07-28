Pablo Montesinos desvela lo que dicen en privado los equipos de Sánchez y Feijóo: "Es muy difícil que en esta legislatura haya un consenso en materia de emergencia climática"

El periodista Pablo Montesinos analiza el llamamiento del presidente del Gobierno a alcanzar un pacto de Estado frente a la emergencia climática. En el vídeo, los detalles.

Durante el balance de fin de curso del presidente del Gobierno, celebrado en La Moncloa, Pedro Sánchez ha señalado la importancia de un pacto de Estado que aborde la emergencia climática y ha ofrecido varios datos fundamentalmente sobre esta más que imperiosa necesidad, a la razón de los últimos incendios, ríadas o efectos por las altas temperaturas que estamos viendo.

Sin embargo, parece que será complicado que haya, al menos en esta legislatura un pacto de Estado. Así, según informa el periodista Pablo Montesinos, adjunto a la directora de Artículo 14, señala que el presidente ha hecho una mención a la unidad que "parece no materializarse".

Y es que, según el periodista, "no hay una interlocución directa entre el jefe del Gobierno y el principal partido de la oposición. No se llaman, pese a esta oleada de incendios y pese a esa emplazamiento a la unidad".

Ahora bien, "lo cierto es también que en privado, lo que te dicen los equipos tanto de Sánchez como de Feijóo es que es muy, muy difícil que en esta legislatura vayamos a tener un consenso en lo que se refiere a la emergencia climática", añade y concluye Montesinos.

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