El análisis de Pilar Velasco sobre el caso de 'las cloacas del PSOE': "El partido quiere encapsularlo todo en Santos Cerdán"

La periodista analiza las nuevas declaraciones de dos trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez'. En el vídeo, todos los detalles.

Nuevas declaraciones de testigos en el llamado 'caso Leire Díez'. Las trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, que era el exdirigente socialista Santos Cerdán la persona que autorizaba la compra de billetes para la exmilitante Leire Díez y su entrada al aparcamiento de la sede, en la calle Ferraz de Madrid.

"[Desde el PSOE] quieren encapsularlo en la figura del exsecretario de Organización, Santos Cerdán, como si no tuviera peso el secretario de Organización en activo", afirma la periodista Pilar Velasco, recordando que Santos Cerdán "ya estaba señalado por informaciones cuando se le ratifica y se le confirma, meses antes de que conociéramos el informe, en el Congreso del PSOE, y que no deja de ser el sucesor de Ábalos, que acabó en prisión".

De todas formas, aclara la periodista que "también la UCO encapsula en Santos Cerdán el caso de Leire Díez", ya que "es el organizador, el que da las órdenes y el que responde a esta trama que investiga el juez Pedraz. Por tanto, se encapsula porque, de momento, la investigación tampoco ha ido más allá".

Por otro lado, señala Velasco que el juez Pedraz tendrá que tomar decisiones de aquí al arranque de año sobre si imputa a nuevos miembros o bien desimputa a otras personas. "Para mí lo más importante de esta pieza de Pedraz es qué pasa con el PSOE como organización, porque las dos trabajadoras que declaran hoy en comisión lo hacen como testigos", destaca y finaliza Velasco. No obstante, en el vídeo podemos ver al completo y con detalle su análisis.

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