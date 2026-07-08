El monólogo de Dani Rovira sobre los regalos de la Primera Comunión: "Llevo 15 años para leer 'Los pilares de la tierra'"

Dani Rovira recuerda en este monólogo de El Club de la Comedia sobre los regalos que le dieron en su Primera Comunión, como el libro de 'Los pilares de la tierra': "Llevo 15 años para leerlo, el tío escribe mas rápido de lo que yo leo".

Tras cumplir 30 años, Dani Rovira hizo este monólogo en El Club de la Comedia sobre los regalos que recibió por su Primera Comunión. "He cumplido 30 años y he calculado mi edad con otros parámetros", confiesa en el vídeo el cómico, que destaca que son "más de 11.000 días vividos y más de 265.000 horas vividas": "Pues todavía no he tenido cojones de leerme 'Los pilares de la tierra'". "Pero, ¿este libro a qué viene?, llevo 15 años para leerlo y el tío este escribe mas rápido de lo que yo leo", confiesa Rovira, que recuerda el día que se lo regalaron: por su Primera Comunión.

"Lo primero que pensé cuando me regalaron el libro es que muy coja tenía que estar la mesa para darle uso", afirma el cómico, que destaca que el otro día se le cayó encima el libro y los Geos tardaron cinco horas en quitárselo de encima. Además, reflexiona sobre el resto de regalos que le hicieron en su Primera Comunión: "¿Os acordáis de los regales de antes?, 'Los pilares de la tierra' con 9 años y ahora con 30 'El principito' me sigue pareciendo largo". Tras su reflexión, que puedes ver en el vídeo principal de esta noticia, Dani Rovira tiene claro que la Primera Comunión "es la cosa más inútil de España".

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