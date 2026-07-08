Pedro Vallín, tras las críticas de Trump a España: "Es el mayor favor que le puede hacer a Sánchez, es como si Hitler te insultara en 1939"

En la cumbre de la OTAN, una vez más, el presidente de EEUU ha cargado contra España: "Son unos inútiles. Mala gente", ha dicho Trump. El periodista Pedro Vallín analiza este nuevo ataque en este vídeo.

Una vez más, Donald Trump ataca a España. En la cumbre de la OTAN, que se está celebrando en Turquía, el preisdente de EEUU ha pedido cortar todo el comercio con España tras tacharlo de "socio terrible": "No quiero hacer negocios con ellos". Pero es que además, ha dedicado palabras como "inútiles" o "mala gente".

Precisamente son estas palabras las que han llamado la atención, en esta ocasión, de nuestro analista de laSexta y Al Rojo Vivo, el periodista Pedro Vallín: "Me llama la atención el lenguaje este de niño pequeño que utiliza Trump. Tiene la comprensión del mundo de un lego de 0-3 años".

Ahora bien, "es el mayor favor que le puede hacer a Pedro Sánchez, es como si te empezara a insultar en 1939 Adolf Hitler, creo que le está convirtiendo en el campeón de la causa del mundo basado en reglas y las democracias liberales organizadas", afirma Vallín.

En el vídeo podemos más detalles de esta información.

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