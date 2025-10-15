En Instagram
Dani Rovira da el último adiós a su padre con una emotiva carta: "Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad"
"Crecí de tu mano. No recuerdo ni una sola vez que me la hayas soltado". Con estas palabras, Dani Rovira se despide de su padre, fallecido hace unos días, en una conmovedora publicación de Instagram acompañada de varias fotografías y un desgarrador texto repleto de ternura.
El actor recorre en su escrito los recuerdos de su infancia y cómo su padre estuvo siempre a su lado, presente en cada momento crucial: desde enseñarle a montar en bicicleta hasta el día en que le tocó "volar solo". "Como aquella vez que, después de quitarle los ruedines a mi primera bicicleta, corrías de mi lado sujetando fuerte el sillín por la parte de atrás. Solo tu amor te hacía soltarme para poder mirar atrás y verte ya a unos metros viéndote reír y gritarme '¡vas solo, ya vas solo, Danilillo!'", evoca con emoción.
"Soy lo que soy porque mis sueños fueron tu prioridad. Creíste en mí, en todos mis aciertos y en todas mis cagadas", reconoce, antes de describir la ausencia de su padre como "si hubiera perdido un poco el equilibrio de todo, como si tuviera que entender de nuevo la vida, como si doliera el aire".
Rovira lo recuerdacomo un hombre lleno de "bondad" y "nobleza", alguien que eligió siempre "estar en la cara buena y amorosa del mundo". "Estés donde estés, estate tranquilo. Aunque ahora no exista consuelo entre nosotros, estaremos bien, seguiremos cuidándonos los unos a los otros", le pide, al mismo tiempo, que reconoce la necesidad de disponer de un tiempo de tregua para llorar su partida y dejar que la tristeza fluya.
"Gracias por la vida que nos has regalado. Gracias por tu hermoso legado. Me queda el pensamiento mágico de, de vez en cuando, mirar atrás y verte de lejos riendo y gritando que sé ir solo. Te amo papá", concluye con un adiós cargado de gratitud.
