No rapes a tu perro en verano, no va a estar más fresquito: Víctor Algra explica en vídeo cómo el pelo aísla del calor y las radiaciones solares

En su 'semáforo', Víctor Algra da una 'luz roja' a lo de rapar a los perros en verano y explica qué podemos hacer para que estén fresquitos sin desprotegerles, como cepillarlos para quitarles el pelo muerto.

Con el verano, muchos dueños de perros optan por rapar a sus animales al cero, con la idea de que así estarán más fresquitos.

Sin embargo, el 'semáforo' de Víctor Algra le da una "luz rojísima" a esta práctica. El veterinario explica en el vídeo sobre estas líneas que se les puede cortar un poco el pelo, pero no raparlos.

El motivo, indica es que "el pelo, que normalmente les protege del frío, también actúa como aislante para el calor y las radiaciones solares". De este modo, crea una cámara de aire que mantiene a los animales fresquitos.

Por ello, Víctor señala que, independientemente de que pasen por una peluquería canina, que pueden pasar, lo que sí se puede hacer es cepillarles tanto a contrapelo como a favor para eliminar el pelo muerto.

Además, también hay que evitar los paseos en las horas centrales del día, porque, asegura: "El peligro de los golpes de calor es real y es una urgencia veterinaria".

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