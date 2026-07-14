'N. Rajoy' vuelve a hablar sobre el España-Francia: "La selección francesa no es cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor"

Nacho García imita a Rajoy tras su polémicas palabras sobre la selección francesa y en este caso asegura que le gustan los franceses porque "hacen cosas, la pena es que suele ser meter goles".

Esta noche España se mide a Francia por un puesto en la final del Mundial y Zapeando cuenta con el mayor analista futbolístico de nuestro país, 'N. Rajoy', para analizar cómo se plantea el encuentro.

Nacho García se convierte en esta versión del expresidente del Gobierno, protagonista de la previa por sus comentarios sobre los jugadores franceses, y asegura que le gustan los futbolistas de 'Les Bleus' "porque hacen cosas, la pena es que suele ser meter goles y por ahí no paso".

"La selección francesa no es una cosa menor, o dicho de otra manera, es cosa mayor", afirma 'Rajoy', que cree que "España ganará siempre y cuando meta más goles que Francia".

"Si meten los mismos goles empatarán y si mete más goles Francia, entonces perderán", concluye su reflexión 'Rajoy', que cierra su análisis con un "arriba España, salvo que empaten, en cuyo caso hasta aquí España".

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