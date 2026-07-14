Se cumplen 90 años de un primer atentado contra Franco que hubiera evitado la Guerra Civil tres días después

Los detalles Antes del Golpe de Estado, rodeado de militares y, en Canarias, Franco trazaba su plan de sublevación. A punto estuvo de no llegar. Justo hace 90 años estuvieron a punto de matarlo.

Cuatro anarquistas refugiados en Tenerife planean asesinar a Francisco Franco, comandante militar de Canarias, para evitar su papel clave en un inminente golpe de estado. Entre ellos, una cantinera de la Capitanía General, que facilita el acceso al edificio. Tras entrar por una trampilla, cruzan hasta la habitación de Franco, esperando encontrar la puerta abierta, como les habían asegurado. Sin embargo, está cerrada, y dos versiones sugieren que Franco o la guardia se percatan de su presencia. Los soldados abren fuego, pero los anarquistas logran escapar. Tres días después, el 17 de julio, comienza la sublevación en Melilla, liderada por Franco, y el 18 de julio estalla la Guerra Civil en toda España.

Va a darse el Golpe de Estado, la sublevación, y Francisco Franco, el comandante militar de Canarias, está en ello. Es figura clave y hay que matarlo, o eso piensan cuatro anarquistas refugiados en la misma ciudad donde reside, Tenerife. Algunos han huido desde Cataluña. Se trata de tres hombres y una mujer.

La mujer es cantinera de la Capitanía General, de la casa de Franco. Los cuatro tienen un plan y lo van a ejecutar. Entran en la cantina, a través de una trampilla, pasan a la azotea del edificio, cruzan al pabellón residencial, pasan por un pasillo y un jardín hasta llegar a la habitación de Franco.

La habitación de Franco debía tener la puerta abierta. Eso les habían asegurado, que sería fácil entrar y asesinar. Franco suele dejar la puerta abierta para corra el aire, pero en ese momento está cerrada.

Hay dos versiones sobre lo que pasa realmente.La primera, que Franco se da cuenta y alerta a la guardia. La segunda, que es la propia guardia la que se percata. En ambas, los soldados la emprenden a tiros con los anarquistas. No sirve de nada, ya que los anarquistas logran huir y escapar.

Estos hechos suceden la noche del 14 de julio. Tres días después, el 17 julio, a las 17:00 horas, se subleva Melilla en nombre del Jefe del Ejército, Francisco Franco. Y finalmente, el 18 de julio, se subleva toda España, que dará comienzo a la Guerra Civil.

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