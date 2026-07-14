Trump da marcha atrás con su tasa del 20% en Ormuz a cambio de inversiones de países del Golfo mientras se repiten los ataques en el estrecho

¿Qué ha dicho? "Nunca me ha parecido justo que custodiáramos el Estrecho cuando no necesitamos para nada el petróleo. No era importante para nosotros, pero sí para aliados, para gente con la que nos llevamos bien", ha dicho el presidente de EEUU tras reunirse con los países del golfo Pérsico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a desdecirse de sus amenazas, ahora dispuesto a no cobrar una tasa del 20% a cargueros en el estrecho de Ormuz, siempre que los países del golfo Pérsico inviertan en EE.UU. Tras conversaciones con líderes de Oriente Próximo, Trump considera que esto es más beneficioso. Además, ha aclarado que el bloqueo en Ormuz solo afectará a barcos de puertos iraníes. Mientras, Irán busca oficializar el fin de la tregua con EE.UU. en medio de nuevos bombardeos en Ormuz. Trump también ha instado a Netanyahu a retirar tropas de Líbano y Siria, y ha elogiado al primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi.

Parece que lo que dice el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solo vale para las siguientes 24 horas. A veces, ni eso, porque este martes Trump ha vuelto a dar marcha atrás, a desdecirse de una de sus amenazas. Porque ahora está dispuesto a no cobrar una tasa del 20% de lo transportado por el estrecho de Ormuz a todos los cargueros. Se olvidará del peaje, siempre y cuando, los países de la zona del golfo Pérsico inviertan en EEUU. En las últimas dos semanas, el petróleo ha subido casi un 15%.

"Nunca me ha parecido justo que custodiáramos el Estrecho cuando no necesitamos para nada el petróleo", ha dicho en la tarde de este martes el presidente Trump tras haberse autoproclamado "guardían" de Ormuz. Ahora, asegura que el petróleo iraní no era importante para Estados Unidos, "pero sí para aliados, para gente con la que nos llevamos bien".

Esta propuesta llega después de que Trump haya mantenido "conversaciones muy productivas con líderes de Oriente Próximo". Encuentros en los que, según el estadounidense, esos líderes le han dicho: "Nos encantaría hacer las cosas de manera diferente, nos encantaría invertir en los Estados Unidos, miles de millones y miles de millones de dólares, en vez de cobrar un peaje. Y eso fue muy satisfactorio para mí, creo que es incluso mucho mejor".

Y no es la única vez que Trump ha tenido que retroceder. También ha matizado su reactivación del bloqueo en Ormuz. Tras asegurar que iba a imponerse "independientemente de la bandera" de los buques, 24 horas después ha aclarado que EEUU solo tiene prohibido el paso a barcos que salgan de puertos iraníes.

Irán quiere oficializar el fin de la tregua

Mientras tanto, Irán quiere que sea oficial el fin de la tregua alcanzada con Estados Unidos, la misma que rompió Trump reactivando los bombardeos y la guerra. Por ello, un total de 180 parlamentarios iraníes han pedido este martes a los jefes de los poderes del Estado que declaren oficialmente la finalización del memorando de entendimiento.

"Ahora que el presidente estúpido de Estados Unidos ha declarado que este memorando de entendimiento ha llegado a su fin, se espera de manera inmediata que los jefes de los poderes del Estado anuncien sus posiciones firmes y revolucionarias sobre este asunto", han anunciado en un comunicado conjunto los diputados.

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Más ataques a buques en Ormuz

Cambios de opiniones de Donald Trump que marean aún más en esta guerra y que se han solapado con nuevos bombardeos en el estrecho de Ormuz. Según ha denunciado Emiratos Árabes Unidos, dos de sus superpetroleros han sido atacados, provocando la muerte de al menos un tripulante indio y heridas a otros ocho. Han sido bombardeados por misiles de crucero iraníes mientras intentaban cruzar Ormuz.

Es más, Estados Unidos ha golpeado en este paso con armas nuevas, ha usado drones navales no tripulados que han impactado contra una instalación militar iraní. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas estadounidenses utilizan este armamento en misión de combate. Hasta ahora, solo las habían usado en misiones de vigilancia o de rescate; aunque es cierto que estos drones ya los hemos visto en la guerra de Ucrania.

Trump le exige a Netanyahu y alaba a Al-Zaidi

Y en este ambiente de reescalada de la guerra en Oriente Medio, Trump ha decidido confesarse y, ya de paso, dejar mal a su amigo 'Bibi'. Porque no ha dudado en decir que le ha pedido a Benjamin Netanyahu que Israel retire sus tropas tanto de Líbano, como de Siria.

Puede que ya tenga un nuevo aliado. Al menos ha definido al primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, como "joven y guapo", dos cosas que le gustan y que le ha dicho en la Casa Blanca. Hay que recordar que Al-Zaidi es un empresario sin experiencia política previa y con el respaldo de Washington, pero también que quiere fortalecer las relaciones comerciales con Estados Unidos.

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