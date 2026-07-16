Ferran Casas, tras avalar Europa la ley de amnistía: "Puigdemont no va a volver porque corre el riesgo de ser detenido"

El director adjunto de Nació Digital, Ferran Casas, celebra y analis en este vídeo, de Al Rojo Vivo, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar la ley de amnistía. Podemos decir, asegura, que es una victoria del independentismo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía y considera que ni la malversación ni el terrorismo vulneran el ordenamiento europeo. El director adjunto de Nació Digital, Ferran Casas, confirma en Al Rojo Vivo que sí se puede hablar de una victoria del independentismo.

"Europa certifica que los líderes del procés no se enriquecieron con todo esto. Y de hecho, el Tirbunal Supremo tampoco lo pudo acreditar y que esto no tuvo nada que ver con la violencia. Yo creo que se avala una ley que contó con una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y con unas mayorías políticas y sociales muy amplias en Cataluña", explica el periodista.

Ahora bien, y a la pregunta de si esto abre el camino ya para un regreso próximo del líder de Junts, Carles Puigdemont, Casas cree que no: "Hay, por ejemplo, algunas voces, como la del catedrático Javier Pérez Royo, que estaban diciendo esta semana que, si el fallo iba en este sentido, ya podía volver, pero es evidente que no lo va a hacer porque corre el riesgo de ser detenido y no está dispuesto a ello".

Ni Junqueras, añade, "tampoco puede ser aún candidato a unas elecciones porque pesa aún sobre él la inhabilitación, aunque es evidente que las cosas están más cerca en estos momentos de caer por su propio peso".

Por otro lado, y con respecto a la evolución de esta causa, ahora en España, según Casas, "la justicia española, a diferencia de lo que pasa con la europea, creo que es previsible, sobre todo en sus altas instancias, y ahora es muy posible, o se da por hecho, que el Tribunal Constitucional, que es afín por una mayoría al Gobierno español, valide la ley, y vamos a ver de qué forma el Supremo, que su Sala Penal en manos de la derecha judicial y de 'el que pueda hacer que haga', de Aznar, intenta poner palos a las ruedas a su aplicación".

Por otro lado, quiere hacer hincapié en el calendario: "Llevándolo a la cuestión política, nos encontramos en el tramo final de la legislatura de Pedro Sánchez, se ha instalado la sensación de cambio de ciclo político y supongo que el Supremo intentará dilatar los tiempos para refugiarse en la impunidad que, tanto en España como quizá después en Europa, les puede procurar un Gobierno del PP y de Vox", explica y concluye Casas. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle esta intervención.

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