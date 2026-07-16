Andújar (PSPV) responde a Vox tras llamarla "bruja": "Más que los insultos, me preocupan los recortes en Emergencias e Interior"

Durante una comisión en Les Corts, dos diputados de Vox fueron pillados, a través de un micro abierto, opinando sobre la intervención de la diputada socialista Alicia Andújar: "La bruja Andújar es terrible". La misma Andújar responde en directo en Al Rojo Vivo.

Durante el receso de la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda en Les Cortes Valencianes, a los diputados de Vox David Muñoz y Jesús Albiol se les ha podido escuchar, a través de un micro abierto, haciendo alusiones a una posible "información privilegiada" de la Fiscalía y criticando la intervención de la socialista Alicia Andújar: "Yo estoy flipando, sobre todo con la del PSOE (...) La bruja Andújar es terrible", dijeron los diputados del partido de ultraderecha.

El PSPV-PSOE ya ha denunciado el "machismo rancio de la ultraderecha" y desde Vox, por su parte, sostienen que esa comentario esa tan solo una ironía.

"Lo realmente trascendente es que estas manifestaciones se producen con un micro abierto, y lo relevante es la forma en la que se están dirigiendo, ya no al fondo de mi intervención, sino a la manera de cómo la he realizado, incluso con insultos o con el calificativo de "bruja", que si acudimos a la Real Academia de la Lengua, todas las acepciones que aparecen son obviamente despectivas", responde Andújar en directo en Al Rojo Vivo.

Por su parte, el PP lejos de afear este gesto de sus socios de Vox en Valencia, recurría a Santos Cerdán y a José Luis Ábalos. Tras escuchar estas declaraciones de Fernando Pastor, del PP valenciano, la socialista recordaba qué es realmente lo importante para ella.

"Precisamente ayer [en Les Corts] estábamos debatiendo enmiendas en el área de Emergencias y a mí me preocupa más allá de estos calificativos, que obviamente son insultantes, los Presupuestos que se han presentado en el área de Emergencias y de Interior, donde, por ejemplo, se han recortado las actuaciones policiales para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género", afirma contundente la diputada.

"Eso me parecía mucho más preocupante y así lo denuncié en la comisión. Y no sé si es eso fue lo que no les gustó a estos diputados", añade, subrayando que "en cualquier caso, calificar mi intervención como terrible, antipática o bruja, cuando precisamente lo que estoy denunciando es esto creo que es sumamente grave".

Y además, critica, "deja muy claro cuál es el talante del PP en la Comunidad Valenciana, en la que desgraciadamente estamos viendo cómo se ha convertido en un laboratorio de experimentos de políticas de ultraderecha, de políticas de recorte, políticas en las que se ha dado entrada a la segregación racial y al apartheid".

Por tanto, insiste en Al Rojo Vivo en que "todo ello es mucho más grave que el comentario despectivo que hicieran hacia mi persona, porque ya le digo, yo vengo denunciando desde el inicio de legislatura todo lo que atañe a mi labor de oposición y así lo voy a seguir haciendo y lo haré en el tono que me parezca conveniente".

Por otro lado, y en cuanto a las palabras del diputado de Vox de que "tenía información privilegiada" de la Fiscalía, la diputada asegura que le parece "sumamente grave".

"Si efectivamente dispone de una información que vulnera los derechos de las personas por cuanto está revelando datos que no tendría por qué conocer, yo entendería que la propia Fiscalía de oficio iniciara una investigación para saber exactamente si es que se está filtrando información a diputados de ultraderecha", afirma y concluye la diputada.

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