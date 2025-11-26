El espectacular vídeo del ataque entre un jaguar y un caimán en 'Cazadores de imágenes'

Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz presencian en 'Cazadores de imágenes' un momento único en la naturaleza brasileña: un jaguar adulto acechando y capturando un caimán en pleno río.

Entre garzas blancas, cormoranes, zopilotes aura, capibaras y caimanes, la expedición de Gotzon Mantuliz y Miguel Ángel Muñoz se adentra en paisajes donde la vida salvaje se muestra en todo su esplendor. Para Gotzon, el entorno ya da señales de la presencia del jaguar. "Es claro indicativo de que hay jaguares, porque hay mucha comida y se siente la naturaleza salvaje", comenta.

Para aumentar las posibilidades de avistar al felino, los exploradores deciden dividirse en dos barcas y así cubrir más espacio del extenso río. La estrategia da resultado y finalmente logran avistar a un jaguar macho adulto en plena posición de caza, acechando a un caimán.

En el vídeo sobre estas líneas se muestra cómo el depredador entra al agua y se aproxima sigilosamente hasta capturar a su presa. Tanto Gotzon como Miguel Ángel quedan fascinados ante la habilidad del felino. "¿Has visto lo buen nadador que es con toda la corriente que hay?", exclama el creador de contenido vasco.

Tras la sesión de fotos, Mantuliz reflexiona sobre el encuentro. "Es un animal majestuoso, pensaba que el encuentro iba a ser más corto pero hemos estado con él lo que nos ha dado la gana",comenta el 'influencer', incluso bromea sobre la interacción con el jaguar: "He hecho un contacto visual con él que me fundió por dentro y he notado que estaba pensando; '¿esto se puede comer?'".

"Ha sido como una película de cine, de las cosas más impresionantes que he visto en mi vida", comenta Muñoz.

*Vuelve a ver Cazadores de imágene con Miguel Ángel muñoz en atresplayer.com.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.