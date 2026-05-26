"Vuestra luchi es nuestra luchi": Marc Giró acoge en el colectivo LGTBIQ+E a los españoles que se sienten discriminados por ser "muy españoles"

El presentador de Cara al Show se muestra dispuesto a recibir con los brazos abiertos dentro del colectivo LGTBIQ+ a los españoles que se sienten discriminados por ser españoles e incluso ha diseñado una bandera para hacerles sentir parte del mismo.

Tras ofrecer su "brillante idea" de cruzar los datos de los inmigrantes que quieren ser españoles con los españoles que quieren dejar de serlo y presentarnos a doña 'Casilda Luzón de Guevara' -una señora que no necesita ser española porque lo tiene todo "por la privada"- Marc Giró continúa con el monólogo de apertura de este quinto programa de Cara al Show nos habla de la "prioridad nacional".

"Mucha gente a la izquierda no quiere hablar de este problema ni responsabilizarse de esto, pero según la ultraderecha, muchos españoles se sienten discriminados y eso no puede ser", dice el presentador, dispuesto de nuevo a ofrecer una solución a otro asunto que preocupa a las gentes de este, nuestro país.

Marc no puede permitir que sufran más y por eso les abre las puertas al colectivo. "Estamos con ellos", anuncia. "Aquí siempre hay espacio para luchar juntes ante cualquier opresión", asegura. Para ello, solo hay que agregar una letra más a LGTBIQ+. La letra 'E', de 'español'.

"¡Españoles, vuestra luchi es nuestra luchi! Ahora, cuando vayas por la calle y te digan que no te muestres tan español en público y que una cosa es que seas español y otra que se te note, te defenderemos", promete. También defenderán a los españoles que, al pasar por un lado de "un moro" tengan que ver cómo ellos agarran los bolsos en signo de temor.

Pero esta propuesta no se queda en palabras vacías. Marc está tan dispuesto a luchar por esto que hasta ha diseñado una bandera, la misma que ahora ondea en el plató de Cara al Show mientras el presentador y 'Casilda' bailan un pasodoble.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido