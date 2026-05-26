Casilda Luzón de Guevara, dispuesta a ceder su nacionalidad española porque ya no la necesita: "Si yo lo tengo todo por la privada"

Marc Giró ha encontrado la solución para el "problema de la inmigración" en España y propone la "brillante idea" de que los independentistas cedan su nacionalidad española a quien la necesita. También pide que aquellos que no la usen, porque van de 'sobraos', la entreguen. Así prentende hacerlo la 'señora Casilda Luzón de Guevara'.

Marc Giró cree "sinceramente" que ha encontrado la "solución a los supuestos problemas que genera la inmigración en España" y así lo anuncia en su monólogo inicial en el quinto programa de Cara al Show. Su "brillante" idea consiste en cruzar los datos de las personas que quieren obtener la nacionalidad española -"que hay gente pa' to'", comenta el presentador- con los datos de quienes desean renunciar a ella. "Así pues, cada español que quisiera dejar de serlo, cedería su nacionalidad a una persona inmigrante que quisiera o necesitara convertirse en española", resume.

Giró aprovecha la oportunidad para señalar "la contradicción" en la que, a su juicio, cae la ultraderecha en España "al no querer reconocer como españolas a personas que lo necesitan de verdad". "Al mismo tiempo, se oponen radicalmente a que muchos españoles puedan liberarse de lo que consideran un yugo, es decir, ser españoles".

Su propuesta es clara y sencilla: "Que cada independentista -catalán, vasco, gallego, da igual- ceda su nacionalidad española a una persona migrante que sí que necesite o quiera ser español". De este modo, explica, "el número de españoles no decaería".

También señala a ese "conjunto de españoles" que no necesita serlo "porque va de 'sobrao'". "No por falta de cariño a la patria, sino por falta de uso". Este el caso de 'Casilda Luzón de Guevara', que está dispuesta a renunciar a su "prioridad nacional" porque es una persona "generosa y piadosa".

Ella ya no necesita ser española. "Yo lo tengo todo por la privada. No utilizo la Sanidad Pública". Sus hijos han estudiado en el extranjero y se pasa el día viajando, algo que le encanta. Además, el médico le ha quitado el jamón ibérico porque le ha subido el colesterol y tampoco puede bailar sevillanas porque tiene fatal las rodillas. "¿Qué sentido tiene ahora seguir siendo española si no puedes comer jamón ni bailar sevillanas?", se pregunta. Ya ni siquiera va a los toros, porque Curro Romero se cortó la coleta.

El invierno lo pasa en los Alpes porque "en España no hay nieve", y no por culpa de la crisis climática como apunta Giró, sino porque "Pedro Sánchez la ha quitado", dice con convicción. "Y además, estoy embarazada en Michigan", anuncia.

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