Anna Castillo presenta 'Se tiene que morir mucha gente' en Cara al Show: "Hay frases enteras sacadas de la realidad"

En Cara al Show, la actriz presenta 'Se tiene que morir mucha gente', creada por Victoria Martín, la nueva serie donde da vida a Bárbara, en la que, según la intérprete, hay situaciones inspiradas directamente en experiencias reales.

"Auténtica, versátil y capaz de convertir en éxito todo lo que hace", así presenta Marc Giró a Anna Castillo, la segunda protagonista de la noche en Cara al Show. Una entrevista que comienza desvelando algunas anécdotas personales junto a Inma Cuesta, primera invitada del programa.

"Con Inma Cuesta tengo un pasado. Me encantaría decir que tuvimos una noche de amor, pero no es el caso. Trabajamos juntas en 'Arde Madrid' y fue mi casera. Tenía un piso monísimo en Chueca, era una casera buenísima y no especulaba nada", cuenta entre risas.

El presentador de laSexta habla con Anna Castillo sobre 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serie original creada por Victoria Martín y basada en su novela homónima. Una producción en la que también participan Macarena García y Laura Weissmahr.

"Trata de tres amigas en momentos vitales muy complicados, cada una por sus razones", explica Castillo, que también da detalles sobre cómo es su personaje, Bárbara. "A diferencia de sus amigas, ve a una niña que solo ella percibe y que representa su voz interior. Son como pensamientos intrusivos que te boicotean y te hablan mal de los demás".

Una mujer que además está enganchada a los ansiolíticos. "Y lo entendemos perfectamente porque trabaja en un late night como guionista con un gilipollas de presentador, que es lo que suele pasar en estos casos", comenta con humor Marc Giró, mientras la actriz subraya el componente de realidad de la serie: "Según Vicky, hay mucho sacado de la realidad, incluso frases enteras".

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