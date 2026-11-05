Rufián advierte de que PP y Vox son "la maldad absoluta" tras llamar "actriz" a Maricarmen: "No es que sean conservadores, hablamos de hijos de p***"

"A Maricarmen, le han acelerado su muerte por el desahucio", afirma Gabriel Rufián, que critica a PP y Vox: "Nos enfrentamos a la maldad más absoluta, tenemos una derecha y extrema derecha, que la llamaron actriz".

Gabriel Rufián visita el plató de Cara al Show, donde hablar con Marc Giró sobre el problema de la vivienda en España y asegura que en este y otros casos "hay que obligar al PSOE" para que actúe porque "si no no lo hace".

"Ahora, de repente, Pedro Sánchez, que es un tipo muy hábil, parece el Che Guevara de la vivienda", destaca el político de ERC, que manda un mensaje al presidente del Gobierno: "Monstruo, has gobernado durante años". Rufián asegura que Sánchez "huele que por ahí van los tiros", pero le recuerda: "Nosotros hace mucho que dijimos que no iba de subvencionar la vivienda sino de frenar la especulación y, eso, pasa por una familia, una casa y, quien quiera más de una casa que lo pague".

"El 45% de los inquilinos es pobre y está a una nómina sin pagar de estar en la calle", señala el político catalán, que destaca que, "en el mejor de los casos porque paga un piso y en el peor de los casos porque paga una habitación, hay familias viviendo en habitaciones".

Es más, Rufián indica que "si el pan hubiera subido como la vivienda, hoy en día costaría 13 pavos": "Nadie dudaría que si pasara eso habría que intervenir el mercado del pan, no que hubiera que fabricar más". "El que se quiera hacer rico con pisos que pague un infierno de impuestos", sentencia Rufián.

Por último, Gabriel Rufián asegura que "nos enfrentamos a la maldad más absoluta porque tenemos una derecha y extrema derecha, que Maricarmen, a la que han acelerado su muerte por el desahucio, decían que era una actriz al servicio del Sindicato de Inquilinas". "Esa es la maldad, no es un partido conservador sino que estamos hablando de hijos de p***", concluye Rufián de manera rotunda.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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