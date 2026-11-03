Rufián, tras la dimisión de Puente: "Lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país"

Los detalles El portavoz de ERC había asegurado unas horas antes en el Congreso que el debate sobre continuidad del ministro de Transportes no era "importante".

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, ha comentado que entiende la atención que genera la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha subrayado la importancia de saber si es seguro viajar en tren de alta velocidad. Tras la renuncia de Puente, quien también declinó formar parte de las listas electorales del 29 de noviembre, Rufián expresó que lo crucial es la seguridad ferroviaria en el país. Al concluir la sesión en la Diputación Permanente, Rufián se acercó a Puente para saludarle y le susurró: "Ha sido un gran ministro", mostrando así su respeto y reconocimiento.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad. Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.

Rufián ha dicho que entiende que el anuncio de Puente sea "lo que centra la atención" en este momento y ha zanjado: "lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".

"Ha sido un gran ministro"

Además, al concluir la comparecencia en la Diputación Permanente y mientras la bancada socialista aplaudía a Puente, Rufián se ha acercado hasta el ministro para saludarle con un gesto afectuoso. En ese momento, según se recoge en la señal de televisión del Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC le ha dicho al oído: "Ha sido un gran ministro".

Puente ha anunciado en su último turno de réplica en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya que considera que "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

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