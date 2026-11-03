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"Ha sido un gran ministro"

Rufián, tras la dimisión de Puente: "Lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país"

Los detalles El portavoz de ERC había asegurado unas horas antes en el Congreso que el debate sobre continuidad del ministro de Transportes no era "importante".

Rufián, tras la dimisión de Puente: "Lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país" Rufián, tras la dimisión de Puente: "Lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país"Europa Press
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que entiende que la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, centre la atención en este momento y ha destacado que lo que importa saber ahora es "si es seguro" o no coger un tren de la alta velocidad. Lo ha expresado en declaraciones a los medios a la salida de la Diputación Permanente del Congreso tras anunciar Puente su dimisión y renunciar a formar parte de la listas de las elecciones del 29 de noviembre.

Rufián ha dicho que entiende que el anuncio de Puente sea "lo que centra la atención" en este momento y ha zanjado: "lo que importa saber si es seguro o no es seguro coger un tren en este país".

"Ha sido un gran ministro"

Además, al concluir la comparecencia en la Diputación Permanente y mientras la bancada socialista aplaudía a Puente, Rufián se ha acercado hasta el ministro para saludarle con un gesto afectuoso. En ese momento, según se recoge en la señal de televisión del Congreso de los Diputados, el portavoz de ERC le ha dicho al oído: "Ha sido un gran ministro".

Puente ha anunciado en su último turno de réplica en la Diputación Permanente del Congreso su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ya que considera que "no puede continuar con dos accidentes de esta gravedad en menos de un año".

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