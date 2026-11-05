Rufián critica que se acuse a "Sánchez de ser presidente ilegítimo": "Ahora ya no hace falta a Tejero para dar un golpe de Estado"

"Lo que pasa con una parte del poder judicial, mediático, digital y político es un golpe de Estado que ya no hace falta a Tejero", asegura Rufián, que recuerda que van a "por la mujer y hermano" de Sánchez "cuando todo el mundo sabe es falso".

Marc Giró pregunta a Gabriel Rufián por una serie de cosas que ha sacado de su libro, 'Cómo ganar a los fachas: leer antes de votar'". Un libro que se tenía que publciar en diciembre, pero el adelanto electoral también ha adelantado su publicación. "Dices que los políticos sois guerreros y comerciales", pregunta el presentador al político, que explica su reflexión: "Creo que esto molesta, pero yo que he sido comercial, tenía 30 segundos para vender algo, y la gente hoy en día va y llega al trabajo con el móvil". "Ven a Trump y Netanyahu bombardeando un país, siempre lo mismo y también pueden ver un vídeo mío, que ese es mi trabajo, que lo vean y digan en 30 segundos, pues igual sí".

Por otro lado, Marc Giró pregunta al político catalán por su idea de que "hay dos maneras de ser de izquierdas, útil, pero impuro e inútil, pero puro". "La pureza, para el aceite de oliva", afirma tajante Gabriel Rufián, que se define como "profundamente impuro". "Tengo muchos compañeros que les quiero mucho y de otros partidos que dicen que no les gusta el conflicto, pero es como el taxista que dice que no le gustan los semáforos, al final la política es conflicto, consenso, debate, votaciones...", afirma el político.

"Cuando tengo a Mazón delante, porque es el responsable de mas de 200 muertes de forma indirecta porque no estaba donde debía, puedo hacer dos cosas, hacerle preguntas que no le dañen mucho y hablar sin que se me entienda o decirle que es un inútil, homicida y psicópata que se plantó en el funeral de los familiares sin estar invitado, y eso es un conflicto", afirma rotundo Rufián, que se sincera en el vídeo: "A mí me jode mucho cuando me dicen que me lo paso bien, no me lo paso bien frente a este tipo llamándole eso, pero es mi trabajo, entrar en ese conflicto".

Por otro lado, Marc Giró pregunta al político sobre su reflexión de que "los golpes de Estado se montan con influencers y con móviles". "Sí, lo que esta pasando con una parte del poder judicial, mediático, digital y político es un golpe de Estado que ya no hace falta a Tejero pegando tiros en el Congreso", afirma Gabriel Rufián, que reflexiona en el plató de Cara al Show: "Cuando se acusa, por ejemplo, a Sánchez de ser presidente ilegítimo o van a por su mujer o a por su hermano cuando todo el mundo sabe que es falso... otra cosa es Ábalos o Cerdán...".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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