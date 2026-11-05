Rufián confiesa que la unión de izquierdas no salió por "ajustes de cuentas": "ERC no pactó con Comuns porque Colau en su momento pactó con Cs"

Gabriel Rufián explica que su idea de unir a la izquierda para el 29N no salió por "miserias, rencores y falta de tiempo": "Por ejemplo, ERC y los Comunes en Cataluña no han alcanzaron un acuerdo porque Colau en su momento pactó con Cs".

"Son días chungos", asegura Gabriel Rufián al llegar al plató de Cara al Show después de no haber podido sacar adelante su proyecto de unir a toda la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. "Estoy jodido, pensaba que se podría hacer", confiesa el político de ERC, que insiste a Marc Giró: "Te tendría que decir que estoy muy bien, pero estoy jodido de cojones". "Creo que la sensación de desilusión es terrible y me hago cargo", asegura Rufián, que confiesa que lleva "una mochila encima bastante bestia" que le "está costando mucho darle la vuelta".

"Me dicen todo el rato que no lo diga, que sea positivo, pero sería un marciano y una farsa si dijera que no me ha jodido porque yo creía que se iba a poder hacer y no se ha podido", asegura el candidato de ERC a las elecciones. "He estado a punto de hacer así (corte de manga) y tirar todo a la mierda", afirma Rufián, que explica cómo han sido sus negociaciones para llevar el proyecto, que finalmente ha fracasado por parte de "todos".

"Ha fracasado casi desde el primer momento", explica el catalán, que reconoce que "también es cierto que el PSOE convoca cuando convoca y por lo que convoca" y les "pilla a todos bastante débiles". Rufián explica que ha tenido muchas conversaciones a través de "Telegram": "No sé qué le pasa a la izquierda española que solo te habla por Telegram". "Estuve ocho horas y media y cargaba la batería tres veces al día... he llamado hasta a gente muy random para que me ayudara, no te he llamado a ti de milagro", afirma el político a Marc Giró.

Rufián explica que al principio le "sorprendía cierta euforia que había porque no había nada a lo que votar a la izquierda del PSOE": "Empecé a llamar y hablé con mucha gente y había lo mismo, Sumar con otro nombre, (Frente Amplio), yo les quiero y les respeto y quiero que les vaya bien, pero nunca fue de eso, fue de intentar simplificar la oferta electoral, no integrarse en el PSOE sino desde fuera presionar al PSOE para que se hagan cosas buenas para la ciudadanía como han pasado estos años, pero no pudo ser".

"¿Por qué?", pregunta el presentador de Cara al Show a Rufián, que se sincera en el vídeo principal de esta noticia: "Miserias, rencores, falta de tiempo... por ejemplo, ¿por qué ERC y los Comunes en Cataluña no han podido alcanzar un acuerdo? pues porque Ada Colau, en su momento, decidió pactar con Ciudadanos, con Vals, en lugar de con Maragall, algo que a la gente ni se acuerda, ni le interesa ya". Y es que el catalán reconoce que "en todos los partidos hay ajustes de cuentas".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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