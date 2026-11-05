Rufián desvela los entresijos de los partidos políticos: "Los que deciden no dan la cara, y los que nos rompemos la cara no tenemos tanto poder"

"En los partidos la gente que decide no da la cara, no tiene que explicar la movida, sería bueno equilibrar y que los que nos rompemos la cara en los medios tuviéramos el mismo poder fuera que dentro", explica Gabriel Rufián

Después de que Gabriel Rufián le cuente su experiencia trabajando para unos grandes almacenes compitiendo por las variables antes de entrar en política, Marc Giró le pregunta si el mundo de la política es igual: "¿Es un poco lo que ha pasado con la izquierda?, ¿que os habéis robado la camiseta?".

"Lo que pasa en los partidos, y es una crítica, es que la gente que decide no da la cara, no tiene que explicar la movida, entonces hay gente que en la mayoría de casos hace su trabajo muy bien, pero en otros casos tiene sus intereses y fobias y ellos se quedan en un despacho, de profesión, reunidos", asegura Rufián, que destaca que esa gente "a las 9 horas tiene reunión a las 21 horas tiene la octava reunión": "Y sería bueno equilibrar y que los que nos rompemos la cara en los medios tuviéramos el mismo poder fuera que dentro, pero eso muchas veces no pasa".

Por último, preguntado por Pedro Sánchez, del que Marc Giró le dice que lleva una camisa vaquera como él, Rufián asegura que ha hablado con él últimamente, aunque no entra en los detalles de la conversación. Sin embargo, el político catalán sí que desvela que le "ha llamado alguna gente del PSOE" antes de las elecciones para decirle "ponte tú, que si te pones tú...".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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