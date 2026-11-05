Rufián pide que no gane el "hijoputismo": "Feijóo, Abascal, Ayuso... son el abusador que se mete con el débil y muchos callan"

"Frente a gente que dice que le dentista tiene que ser para todos y gente que dice que hay que bombardear barcos llenos de niños no te puedes mostrar neutral", asegura Gabriel Rufián, que afirma que hay "millones de neutrales", "no de fachas".

Marc Giró pregunta a Gabriel Rufián sobre su libro, 'Cómo ganar a los fachas: leer antes de votar'". Un libro que se tenía que publciar en diciembre, pero el adelanto electoral también ha adelantado su publicación.

"Es un poco inoportuno, pero si puedo ayudar a concienciar a gente que está en el limbo...", afirma el político e ERC, que destaca que "mucha clase trabajadora que culpabiliza de forma errónea a según quién y va a votar otras opciones...". "Si puedo ayudar a que ningún ratón vote a ningún gato, bienvenido sea", asegura Rufián.

El político catalán explica que él no compra "la idea de que haya millones de fachas de repente": "Creo que hay millones de neutrales y esos sí que son unos cabronazos". Y es que Rufián afirma que, "en estos momentos frente a gente que dice que el dentista tiene que ser para todos y gente que dice que hay que bombardear barcos llenos de niños, no te puedes mostrar neutral".

"Ese 'malismo' e 'hijoputismo' está de moda, el callar y aplaudir al abusón", critica muy duro Rufián, que reflexiona tajante en este vídeo: "Trump, Milei, Feijóo, Ayuso, Abascal, Orriols… son el abusador que todos hemos visto que se mete con el mas débil y muchos callan. lo jodido es que digas 'esto no' y que te rompan la cara, pero yo abogo por que me rompan la cara".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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