"Me pegaron en mi primer curro": Gabriel Rufián se confiesa a Marc Giró sobre su vida antes de ser político

Gabriel Rufián asegura que "viene de la mierda" y recuerda alguno de sus trabajos antes de estar en política: desde pegarle "un compañero que estaba 'grillao'" a un jefe que le "bajó el sueldo con un boli de 1.000 euros".

Marc Giró pregunta a Gabriel Rufián en el plató de Cara al Show por su vida fuera de la política: "Dices que vienes de la mierda". "A mí me pegaron en mi primer curro, me pegó un compañero", confiesa el político de ERC, que recuerda cómo fue ese momento: "Llegué y era un tío que estaba 'grillao' como un tambor, a veces me acuerdo de él y digo, 'este tío que pensará cuando me ve en la tele'".

"El tío era judoka", recuerda Rufián, que explica que, al tocarle "de espaldas", le "hizo una llave" que le dejó "sin respirar": "Tenía yo 19 años, yo vengo de lo más bajo, pero como mucha gente que ha tenido experiencias chungas". "Yo he tenido experiencias chungas, también he cobrado 1.000 euros y me ha bajado el sueldo un tío con un boli de 1.000 euros que me decía que él tampoco llegaba a fin de mes", afirma Rufián, que destaca que le "han puteado todo lo que han podido y más".

Además, el político catalán recuerda la época en la que trabajó en unos grandes almacenes. "Trabajé en el Corte Inglés durante la carrera para pagarme la matrícula", señala Rufián, que cuenta que aquella era "la selva porque la gente competía por la variable, que era lo que hacía que llegaras a final de mes bien o mal". "Yo las pasé muy putas, por eso ahora, estos días que no son agradables, siempre me acuerdo de aquello y a mí ya con tal de no currar los sábados me conformo", afirma Rufián, que se sincera con Marc Giró: "Te juro que estoy en el escaño, que llevo diez años, y veo mi nombre y pienso, 'cállate, que te van a echar'".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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