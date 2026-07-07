Roberto Leal, sobre sus cuatro bodas, la despedida y el disfraz de 'ninja pastori': "Yo creo que La Niña Pastori no lo sabe"

Roberto Leal se ha casado cuatro veces con su mujer. "Con la misma", precisa él en Cara al Show, donde da detalles de sus cuatro bodas y de su alocada despedida de soltero.

"¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo te has casado cuatro veces?", quiere saber Marc Giró acerca de su invitado de hoy de Cara al Show, el famoso presentador y ahora escritor novel Roberto Leal. El sevillano precisa que se ha casado cuatro veces "con la misma". "Qué bonito", comenta Marc, conmovido.

La primera de ellas fue en Las Vegas y fue una sorpresa organizada por su pareja. "Yo estoy casado en el estado de Nevada". Con un Elvis incluido. Después se casó por lo civil en un ayuntamiento. La tercera, fue la gran fiesta con la familia y los amigos. El año pasado cumplieron diez años de matrimonio y volvieron a casarse, esta vez en Marrakech.

Pero lo que más interesa al presentador catalán de las bodas son las despedidas de soltero. "Tengo la imagen de que te disfrazaron de 'la ninja pastori'", dice Marc sacando a relucir la fotografía.

Pero todo tiene una explicación. Cuando se celebró, Roberto ya era una persona conocida y sus amigos, colegas de profesión, pretendían evitar que se fijaran demasiado en él por la calle para poder estar lo más tranquilos posible. "Es algo que te puede perseguir durante toda la vida". Por eso lo disfrazaron de ninja. Y para darle gracia, le añadieron el toque 'Pastori'.

"Yo creo que La Niña Pastori no lo sabe", afirma. "Con todos ustedes, La Niña Pastori", bromea Giró.

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