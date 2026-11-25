Aitana, Ana Torroja, Rigoberta Bandini, Pepa Flores, Rocío Dúrcal y Amaia Montero son algunas de las artistas que aparecen en este juego viral, donde Amaia Romero tendrá que reconocer a los famosos a partir de sus fotografías de la infancia.

Trás hablar de su cierre de gira, Marc Giró ha puesto a prueba el talento de Amaia Romero para reconocer a personajes famosos cuando eran pequeños con el divertido 'Juego de niños', un reto en el que la cantante tiene que demostrar cuánto sabe de los rostros más conocidos del mundo de la música.

Para ello, Marc Giró le ha mostrado diferentes fotografías de artistas durante su infancia, para que Amaia adivine quién se esconde detrás de cada imagen.

Entre los rostros que han aparecido durante el juego hemos visto a Aitana, Ana Torroja, Rigoberta Bandini, Pepa Flores, Rocío Dúrcal y Amaia Montero. Incluso el propio Marc Giró se ha colado entre las imágenes que la cantante debía reconocer.

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