Semana de la Moda de París

Amaia Romero sorprende con un look pastel en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París

Amaia Romero ha acudido al desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, donde ha sorprendido con un look en tonos pastel de la nueva colección de la firma, que puedes ver en este vídeo.

Chanel ha presentado sus nuevas propuestas en la Semana de la Moda de París, donde ha sido una de las últimas firmas en desfilar. "Me da la sensación de que arriesgan bastante", destaca Tatiana Arús, que explica que "luce el faldón del bajo con una estética algo más modernista".

"Lo veo muy diferente", insiste la colaboradora de Aruser@s, que detalla que "a diferencia del antiguo artista creativo, el actual arriesga más". Por su parte, Alfonso Arús afirma que "cada año tienen que reinventarse un poco" porque si no "aburren".

En cuanto a rostros conocidos que acudieron a ver el desfile se encuentra el de Amaia Romero. La cantante española ha acudido al desfile luciendo una de las prendas de la nueva colección de Chanel en tonos pastel.

