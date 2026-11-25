La cantante Amaia Romero visita Cara al Show al ritmo de su tema 'Tengo un pensamiento' para hablar del final de su 'Gira Arenas', las sorpresas que prepara para su último show y los primeros detalles de su próximo proyecto.

A ritmo de 'Tengo un pensamiento', Amaia Romero irrumpe en el plató de Cara al Show, para charlar con Marc Giró sobre el cierre de su 'Gira Arenas' y los proyectos que tiene entre manos.

El final de su gira culminará el próximo 21 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. "Va a haber sorpresas, de todo", ha adelantado la artista, que ya prepara una despedida especial.

Sin embargo, Amaia también ha reconocido que el final de los conciertos le provoca cierta tristeza. "Me da un bajón, lo que más me gusta es el escenario, es mi zona de confort y cuando se acaba me da pena", ha confesado.

Eso sí, pese a la nostalgia que le produce despedirse de los escenarios por el momento, la cantante ya está centrada en su próximo proyecto. "Justo acabo de venir de Madrid, tenemos sesiones de estudio y esta semana ya tengo unas canciones que me encantan, ¡hay una que es increíble!", ha desvelado, dejando entrever que su nuevo disco ya está tomando forma.

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