Tras su breve papel en 'Amarga Navidad', la película de Pedro Almodóvar, la cantante ha compartido una divertida anécdota que vivió cuando fue al cine a ver el filme con unos amigos.

Amaia Romero es cantante, pero también modelo y actriz. "Mocatriz", remata entre risas Marc Giró. Y es que, su reciente aparición en 'Amarga Navidad', la película de Pedro Almodóvar, ha llevado a la artista a compartir una divertida anécdota.

Después de un primer visionado junto al equipo de la película, que ha descrito como una experiencia "increíble", Amaia decidió acudir al cine con sus amigos Luis y Rocío. Quería disfrutar del filme en la gran pantalla y comprobar cómo reaccionaba el público. El ambiente durante el primer encuentro había sido estupendo, con un Almodóvar "muy cercano", "buen rollo" y un equipo "relajado". Sin embargo, la experiencia con sus amigos no fue exactamente como esperaba.

A su lado se sentó un hombre con "el cubo de palomitas más grande que podía haber", cuyo ruido y movimientos le impedían disfrutar de la película con tranquilidad. "Esperé a que saliera yo en la pantalla para decirle algo y, cuando empezó mi diálogo, le dije si podía meter menos ruido", ha relatado entre risas. "¿Cuántas posibilidades hay de ir a ver una película solo al cine y que la persona que estás viendo en la pantalla te diga que te calles?".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.