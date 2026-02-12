VÍDEO | Susi Caramelo confiesa el problema que tuvo con Manuel Jabois en 'Especialita': "Tenía un pinganillo..."

San Valentin llega a laSexta con un nuevo programa sobre el amor: 'Especialita'. Susi Caramelo, su presentadora, cuenta que es un show útil para todos aquellos que les ha ido mal en el amor.

Este sábado, 14 de febrero, se estrena en laSexta 'Especialita', el nuevo programa de Susi Caramelo. La cómica visita Zapeando para contar todos los secretos de este show sobre el amor, en el que se habla sobre él sin filtros y con mucho humor.

Susi cuenta que en 'Especialita' va a hacer stand up. Además, también va a volver a los photocalls. "En un momento me hago un reportaje de investigación en la calle rollo Glòria Serra", explica. Además, en el programa también tiene una tertulia con Eduardo Navarrete, Valeria Vegas y Manuel Jabois. "Entrevisto a Gotzon Mantuliz, que es el tío más bueno de España", añade, "y, sobre todo, buena gente".

La cómica ha adelantado que su nuevo programa será más útil para aquellos que les ha ido mal en el amor. "Yo he venido aquí para que todas esas chicas de 20 años que me estáis viendo, por favor, no terminéis como yo", señala.

Susi no duda en confesar que, en algunos momentos, no entendía a Manuel Jabois. "Habla muy culto", comenta, "tenía un pinganillo que me lo pusieron, precisamente, por si decía algo que yo no entendía que me pudieran explicar".

Caramelo aprovecha, antes de irse, para pedir el teléfono de Francisco Cacho. "Quiero saber qué tiempo va a hacer mañana", comenta.

