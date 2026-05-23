Educadores infantiles se manifiestan en Madrid para exigir unas "condiciones dignas": "Es muy triste el capital humano que se está perdiendo"

Los detalles Entre las medidas que reclama el sector se encuentran la reducción de la "elevada" ratio por aula, una subida salarial "digna" y la aplicación del modelo de enseñanza de la pareja educativa, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de esta etapa "esencial" de la educación.

Educadores del primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, se manifestaron en Madrid para exigir al Ministerio de Educación condiciones laborales dignas y el fin de la precariedad. La protesta, conocida como la 'marea amarilla', reunió a unas 7.000 personas y recorrió desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Lucía, una de las educadoras, lleva más de un mes de huelga sin cobrar, denunciando salarios insuficientes. El sector reclama una reducción de la ratio por aula, un aumento salarial y la integración plena de esta etapa educativa en el sistema. CCOO y CGT seguirán movilizándose para lograr sus objetivos.

Educadores del primer ciclo de Educación Infantil (el periodo comprendido de 0 a 3 años) de toda España se han manifestado este sábado en Madrid para exigir al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes que garantice "unas condiciones dignas" para el sector y se aprueben medidas para acabar "con el modelo precarizado y de explotación" al que se enfrentan.

Una de todas todas de esas educadoras es Lucía. Lleva más de un mes de huelga y, por tanto, sin cobrar. Este mes no ha ingresado ni un solo euro: "Yo hace 15 años cobraba 900 euros y ahora estoy cobrando 1.100", sostiene. Es por ello que ha dicho basta ya que la situación, dice, es insostenible.

Esta será su octava semana de huelga indefinida: "El mes pasado cobre 500, y este mes se prevé que como no he ido ningún día a trabajar, extienda a cero". "Me parece muy triste el capital humano que se está perdiendo, el cansancio emocional que genera. Si no estás en una aula es muy complicado de entender".

La manifestación de la 'marea amarilla', que según la Delegación del Gobierno en Madrid ha contado con la participación de unas 7.000 personas, ha arrancado en torno a las 12.00 horas en la madrileña estación de Atocha y ha tenido un recorrido de unos dos kilómetros hasta llegar a la Puerta del Sol.

Entre las medidas que reclama el sector se encuentran la reducción de la "elevada" ratio por aula, una subida salarial "digna" y la aplicación del modelo de enseñanza de la pareja educativa, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de esta etapa "esencial" de la educación.

"Estamos aquí para decir alto y claro que la educación de 0 a 3 años tiene pleno derecho a integrarse en el sistema y que sea una etapa reconocida, como el resto de etapas educativas no universitarias", ha reivindicado el secretario general de la Federación de Enseñanza de CGT, Fernando Gómez Besterra.

La manifestación ha sido convocada por Comisiones Obreras después de la huelga estatal de las trabajadoras de 0-3 años del pasado 7 de mayo. Tras la huelga, CCOO y diversas plataformas territoriales han continuado movilizando al sector para exigir, tanto a las distintas administraciones, como a las patronales, "una mejora radical de las condiciones de trabajo del 0-3".

CCOO celebra haber "logrado arrancar" al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la convocatoria en la primera quincena de junio de un grupo de trabajo para "regular las ratios máximas en todo el sector, sea cual sea la titularidad de la escuela infantil, mediante un Real Decreto".

También CGT ha valorado positivamente que desde el Ministerio se hayan mostrado "dispuestos" a la bajada de la ratio por aula, aunque han señalado que "el principal escollo" sigue siendo la integración de esta etapa educativa en el sistema. Así, tanto CGT como CCOO han advertido que la lucha va a continuar hasta lograr "todos los objetivos", por lo que ven necesario "mantener la presión en la calle".

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