La peculiar petición de Pablo López en los camerinos antes de sus conciertos: "He terminado dando las gracias al espejo"

El cantante malagueño presenta en Cara al Show su nuevo disco, 'El cuarto', y desvela una de las costumbres que ha incorporado a su rutina antes de salir al escenario.

Pablo López está de estreno. El músico ha visitado Cara al Show, el programa de Marc Giró, para presentar 'El cuarto', su quinto álbum de estudio y el primero que publica en seis años. Una conversación en la que, además de hablar de su nueva música y de su experiencia trabajando con Raphael, ha compartido una curiosa anécdota durante sus conciertos.

El cantante asegura que no es especialmente exigente con las condiciones que necesita antes de actuar. Sin embargo, sí tiene una petición muy particular. "Pedí tener un pequeño escenario dentro del camerino y tocamos unas horas antes", explica el compositor. Una especie de "concierto privado" que, dependiendo del teatro en el que actúe, "puede llegar a escucharse desde el exterior".

Para el artista, esos momentos se han convertido en una experiencia muy especial. "Es una pasada, me parece un privilegio", reconoce: "Tocamos cosas que no tienen sentido, o sí". Una experiencia tan intensa que en alguna ocasión ha terminado la sesión de música "agradeciéndoselo al espejo".

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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