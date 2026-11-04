Pablo López habla de su etapa trabajando para Raphael: "Quería conocer todo sobre él"

El músico malagueño presenta en Cara al Show su quinto disco, 'El cuarto', seis años después de su último álbum, y recuerda la experiencia de componer el nuevo trabajo de Raphael.

Pablo López ha regresado con nueva música. El cantante y compositor se ha sentado frente a Marc Giró en Cara al Show para presentar 'El cuarto', su quinto disco de estudio, que llega seis años después de su anterior álbum. Pero durante este tiempo, el artista no ha parado: ha seguido dando conciertos, ha trabajado en televisión con 'La Voz' y ha dedicado los últimos dos años a un proyecto muy especial junto a Raphael.

El compositor ha tenido la oportunidad de escribir el nuevo disco del veterano artista, que suma ya 84 álbumes a una extensa carrera musical. Una experiencia que le ha permitido conocerlo de cerca y aprender de una de las grandes figuras de la música española."Tuve la suerte de poder escucharlo, tratarlo, viajar con él...", explica el malagueño, que reconoce que, antes de ponerse a componer, quería conocer a fondo al intérprete. "Le dije que le iba a hacer el disco, pero quería conocer todo sobre él", recuerda.

De aquella experiencia se lleva, sobre todo, una lección sobre la pasión y la perseverancia. "Aprendí muchísimo y lo más importante es que siempre hay alguien que te va a demostrar que las ganas y la obsesión con una idea merecen la pena", comparte.

Marc Giró también le pregunta si le resultó difícil reservar para sí mismo las canciones que había pensado inicialmente para su propio repertorio, a lo que Pablo López reconoce que "vende impresionante", aunque insiste en que lo importante es mantener la ilusión por crear.

¿Y qué le resulta más complicado: componer para otros o hacerlo para sí mismo? "Para mí, sin duda", responde el artista. "No me considero de ninguna manera portavoz de nada y es tremendo tener la suerte de que artistas tan grandes como Raphael te cuenten su vida de cerca o lo veas en un gesto", explica.

"¿Le has trincado alguna canción de su disco y la has puesto en el tuyo?", cierra entre risas Giró. "Él lo sabe, es de los últimos mensajes que no me ha respondido", ríe el cantante.

*Este programa fue grabado antes de la tragedia ferroviaria de Urda. Cara al Show expresa toda su solidaridad y apoyo a las víctimas.

*Vuelve a ver el programa de Cara al Show con Pablo López, Gabriel Rufián y Manuel Jabois en atresplayer.

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