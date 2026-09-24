El consejo que Oscar Camps, de Open Arms, le daría a Pedro Sánchez: "No podemos tapar y no cumplir, que es lo que hace Europa"

Camps defiende que "España y la Unión Europea deben cumplir con los compromisos adquiridos" y considera que respetar el derecho internacional, los convenios y la Carta de los Derechos Humanos sería un buen punto de partida.

"Si te llamara Pedro Sánchez para pedirte una solución, ¿qué consejo le darías?", le pregunta Marc Giró a Oscar Camps, director de la ONG Proactiva Open Arms, que responde apelando al cumplimiento del derecho internacional y cuestionando el actual reparto de responsabilidades dentro de la Unión Europea.

"Hay que cumplir con los compromisos con los que estamos suscritos como país y como Unión Europea. Si cumplimos con el derecho internacional, con los convenios y la Carta de los Derechos Humanos, yo creo que es un buen inicio", sostiene Camps.

El fundador de Open Arms critica lo que considera una falta de solidaridad dentro de Europa: "Lo que no podemos hacer es tapar y no cumplir, que es lo que hace Europa". "A Pedro Sánchez esto le sobrepasa porque es la propia Unión Europea quien marca la política migratoria y quien dice que todos los que lleguen por la frontera sur -Italia, Grecia y España- se quedarán en el país que llegan. ¿Por qué? Si no quieren, ni siquiera hablan el idioma. Lo que quieren es ir a otros países de la Unión Europea", pone el foco el fundador de Open Arms, señalando que "la insolidaridad empieza ahí": "Y no en las comunidades autonomas de España, que también, sino en la propia Europa que decide que se queden allí".

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