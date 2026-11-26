La cantante presenta 'La Orden', su segundo álbum, con un proyecto que trasciende lo musical e incluye un cortometraje y una revista propia. Esta última ha inspirado un divertido test en Cara al Show.

Álbum, cortometraje y revista. Metrika ha apostado por un tres en uno para promocionar 'La Orden', su segundo disco, un trabajo que mezcla reggaetón, fiesta y una trama cargada de asesinatos y canibalismo.

Y es que, el universo de la artista no se limita a la música: el proyecto también incluye un cortometraje dirigido por Víctor Martín y producido por Vampirina, la empresa de la propia cantante, además del lanzamiento de 'The Official Vampibimbo'. Con esta revista, Metrika busca que los jóvenes dejen de hacer 'scroll' durante un rato, aparten el móvil y se animen a leer. Una propuesta que la artista definecomo "una revistilla tonta que te diga cosas de niñata".

El presentador ha aprovechado la ocasión para poner a prueba a la cantante con un test muy particular, en referencia a uno de las secciones de la revista de la cantante. En esta ocasión, Metrika tiene que descubrir qué Carmen es entre una larga lista de candidatas que incluye a Carmen Sevilla, Carmen Maura, Carmen Porter, Carmen de Mairena, Carmen Borrego, Carmen Thyssen, Carmen Martínez-Bordiú y Mari Carmen y sus muñecos.

La cantante no ha ocultado su admiración por Carmen Lomana, con quien siente que tiene mucho en común. "Me encanta antes de conocerla, es mi sustancia o yo la suya", ha comentado entre risas. "Yo me veo como ella con su edad, es increíble, tiene mucha juventud en el cuerpo", ha añadido, dejando claro que la empresaria es toda una inspiración para ella.

*Puedes volver a ver el programa completo de Cara al Show con Amaia Romero, Nacho Duato y Metrika en atresplayer.com

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