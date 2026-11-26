Nacho Duato presenta 'Habla como un hombre', un autorretrato íntimo escrito junto a Lupe Bohorques. En su entrevista con Marc Giró, el bailarín recuerda las frases y los comportamientos que marcaron su infancia y adolescencia.

Nacho Duato visita Cara al Show para presentar 'Habla como un hombre', el libro que ha escrito junto a Lupe Bohorques. "¿Es una frase que te decía tu padre, no?", le pregunta el presentador. Duato explica que era una expresión que escuchaba con frecuencia en casa y recuerda algunas de las situaciones en las que se la decían: "Me imagino que muchos padres, y yo tendría 12 años, o '¿por qué llevas eso? ¿Por qué llevas un pañuelo? ¿Por qué llevas los pantalones acampanados? ¿Por qué no juegas al fútbol?'. Por eso se llama así el libro", reconoce.

El bailarín también habla de la relación con su padre y de cómo sus experiencias personales han influido en la manera en la que recuerda aquella etapa. "Ahora que hablo sobre mi padre y cómo me miraba, mis hermanas, que son una maravilla y somos una familia unida, se extrañan y me dicen que por qué hablo mal de papá", explica.

Sin embargo, Duato considera que sus hermanas no vivieron las mismas experiencias que él. "Si tú no pasas una adolescencia como gay, el otro no sabe por lo que pasaste", señala. "El ser gay en una familia en la que no puedes expresarte tal y como eres te marca mucho", afirma el bailarín, que reconoce que, aunque las cosas han cambiado, todavía arrastra algunas de aquellas inseguridades.

"Contigo me encuentro muy bien porque somos igual de maricas las dos", le comenta a Marc Giró. No obstante, admite que aún hay ocasiones en las que siente la necesidad de controlar su manera de expresarse: "Si recibo un premio o tengo que hablar con un ministro, pienso: 'Nacho, compórtate, habla como un hombre'".

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