Cara al Show
Amaia Romero se atreve con 'Superestrella', 'Rosas' y 'Mi gran noche' en el reto musical de Cara al Show
La cantante navarra participa en un divertido desafío musical de Cara al Show en el que tendrá que demostrar su oído y su capacidad para completar canciones, pero hay una dificultad...¿Conseguirá superar el reto?
Amaia Romero se ha enfrentado a un nuevo desafío en la 'extraescolar' de Cara al Show. En esta ocasión, la cantante ha participado en 'Cara o qué', un juego musical en el que tiene que demostrar su habilidad para reconocer las canciones y completar sus estrofas.
La mecánica parece sencilla, pero esconde una dificultad: hay siete micrófonos de distintos colores y algunos distorsionan la voz. Para ganar, los participantes tendrán que identificar cuál es el micrófono que permite cantar correctamente y completar el mayor número de estrofas de las canciones seleccionadas.
Entre los temas que suenan durante el reto están 'Rosas', de La Oreja de Van Gogh; 'Superestrella', de Aitana; 'Tengo un pensamiento', de la propia Amaia Romero, y 'Mi gran noche', de Raphael.
¿Quién ganará el desafío? ¿Conseguirán completar alguna canción sin que la distorsión les juegue una mala pasada?
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