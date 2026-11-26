La cantante navarra participa en un divertido desafío musical de Cara al Show en el que tendrá que demostrar su oído y su capacidad para completar canciones, pero hay una dificultad...¿Conseguirá superar el reto?

Amaia Romero se ha enfrentado a un nuevo desafío en la 'extraescolar' de Cara al Show. En esta ocasión, la cantante ha participado en 'Cara o qué', un juego musical en el que tiene que demostrar su habilidad para reconocer las canciones y completar sus estrofas.

La mecánica parece sencilla, pero esconde una dificultad: hay siete micrófonos de distintos colores y algunos distorsionan la voz. Para ganar, los participantes tendrán que identificar cuál es el micrófono que permite cantar correctamente y completar el mayor número de estrofas de las canciones seleccionadas.

Entre los temas que suenan durante el reto están 'Rosas', de La Oreja de Van Gogh; 'Superestrella', de Aitana; 'Tengo un pensamiento', de la propia Amaia Romero, y 'Mi gran noche', de Raphael.

¿Quién ganará el desafío? ¿Conseguirán completar alguna canción sin que la distorsión les juegue una mala pasada?

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