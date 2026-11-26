La cantante navarra visita el plató de Cara al Show al ritmo de 'Tengo un pensamiento', donde habla del final de su 'Gira Arenas', adelanta detalles de su próximo disco y confiesa que disfruta mucho de "ser una vaga".

El próximo 21 de diciembre, Amaia Romero pondrá el broche final a su 'Gira Arenas' en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Pero antes de esta cita, la cantante ha visitado el plató de Cara al Show para charlar con Marc Giró sobre su carrera, sus anécdotas más divertidas y los detalles de su próximo proyecto musical, del que asegura: "Tengo unas canciones que me encantan, ¡hay una que es increíble!".

"Mis dos cosas favoritas en la vida son la música y la nada"

Si hay algo que caracteriza a Amaia es su espontaneidad, algo que ha vuelto a demostrar al hablar de lo que hace cuando no tiene que subirse a un escenario ni cumplir con sus compromisos profesionales. "Me gusta no hacer nada, soy buenísima", ha asegurado entre risas. "Lo disfruto. Mis dos cosas favoritas en la vida son la música y la nada", ha rematado la cantante navarra.

Durante la entrevista, Marc Giró también ha recordado las primeras apariciones televisivas de la artista, confesando que, cuando la vio por primera vez en la academia de 'Operación Triunfo', supo que "iba a triunfar".

Amaia pone a prueba su memoria en 'Juego de niños'

Pero si hay algo que Marc Giró sabe de Amaia es de su talento para reconocer a personas a partir de fotografías de cuando eran pequeños, por lo que ha retado a la cantante a 'Juego de niños'.

Entre los rostros que han aparecido en los cartones estaban Aitana, Ana Torroja, Rigoberta Bandini, Pepa Flores, Rocío Dúrcal, Amaia Montero e incluso el propio Marc Giró.

La anécdota de Amaia Romero en el cine con 'Amarga Navidad'

El breve papel de Amaia en 'Amarga Navidad', la película de Pedro Almodóvar, ha dado pie a otra de las anécdotas más divertidas de la entrevista.

Después de un primer visionado junto al equipo de la película, que ha descrito como una experiencia increíble, la cantante decidió acudir al cine con sus amigos Luis y Rocío para disfrutar del filme junto al público. Sin embargo, un espectador sentado a su lado, que llevaba "el cubo de palomitas más grande que podía haber", le impidió disfrutar de la película con tranquilidad debido al ruido que hacía al comer.

"Esperé a que saliera yo en la pantalla para decirle algo y, cuando empezó mi diálogo, le dije si podía meter menos ruido", ha relatado entre risas. "¿Cuántas posibilidades hay de ir a ver una película solo al cine y que la persona que estás viendo en la pantalla te diga que te calles?".

Amaia se enfrenta a los retos musicales de Cara al Show

Para cerrar por todo lo alto, la artista y Marc Giró se han retado a jugar a 'Cara o qué'. Una prueba donde el objetivo es completar el mayor número posible de estrofas de distintas canciones, pero con una dificultad añadida: hay siete micrófonos de colores y algunos distorsionan la voz.

Puedes ver cómo han cantado 'Rosas', de La Oreja de Van Gogh; 'Superestrella', de Aitana; 'Tengo un pensamiento', de la propia Amaia, y 'Mi gran noche', de Raphael, en el vídeo sobre estas líneas.

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