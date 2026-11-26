Gracias al creador de contenido '@ceciarmy', el joven ha podido cumplir su sueño de conocer a su ídolo, jugar al FIFA con él y recibir varios regalos rojiblancos.

Hay historias que consiguen emocionar a todos los colaboradores de Aruser@s y que recuerdan que, a veces, los gestos más bonitos pueden significar muchísimo para quienes los reciben. Es el caso de Diego, un joven aficionado incondicional del Atlético de Madrid que, meses atrás, sufrió un grave accidente de coche que le dejó en coma y por el que tuvieron que amputarle una pierna.

En medio de su proceso de recuperación, David ha recibido una sorpresa muy especial: la visita de Álex Baena, uno de sus grandes ídolos. El futbolista se ha presentado por sorpresa en su casa, provocando una reacción de incredulidad en el joven, que no podía creerse lo que estaba viviendo. "Estoy flipando", ha expresado al verlo entrar por la puerta, como podemos ver en el vídeo sobre estas líneas.

El encuentro ha sido posible gracias al creador de contenido '@ceciarmy', que ha hecho realidad uno de los sueños de David.

Pero la visita no se ha quedado ahí. Baena también le ha regalado dos camisetas del Atlético de Madrid y unas entradas para disfrutar de un partido de fútbol. Un detalle que ha emocionado a los colaboradores de Aruser@.

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