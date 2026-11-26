Metrika presenta en Cara al Show 'La Orden', un disco que mezcla reggaetón y fiesta con una oscura trama de asesinatos y canibalismo. "Antes que joderme la vida un hombre, prefiero que me devore una mujer guapa", confiesa la artista a Marc Giró. Puedes ver la entrevista completa aquí.

Metrika visita por primera vez Cara al Show para presentar 'La Orden', su segundo álbum, un trabajo que combina reggaetón, fiesta y una trama cargada de asesinatos y canibalismo. "Quería hacer un álbum de hits, un álbum conceptual", reconoce la joven, que busca que sus temas puedan "escucharse de fiesta" y, al mismo tiempo, que quienes se detengan en las letras descubran "todo lo que esconden".

El álbum se desarrolla a través de una trama dividida en cinco actos, pero Marc Giró pone el foco en uno de los elementos más oscuros de la historia: la obsesión con la novia de un exnovio de la protagonista.

Una trama con asesinatos y canibalismo. "Antes que joderme la vida un hombre, prefiero mil veces que me devore una mujer guapa, para salvarme. Es un sacrificio feminista", explica la cantante entre risas, como puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

Pese a que la obsesión por ese antiguo amor atraviesa el disco, la vida sentimental de la artista ha cambiado. "Estoy muy feliz con mi novio", reconoce Metrika, que explica cómo fue un flechazo a primera vista y que, después de apenas un mes conociéndose, comenzaron a vivir juntos.

Durante la entrevista, la artista también reflexiona sobre el universo que construye en sus letras. "En el cerebro de una chica hay incógnitas y lugares muy oscuros", afirma mientras Marc Giró lee algunos fragmentos de sus canciones.

Pero el proyecto no se limita a la música. El disco viene acompañado de un cortometraje dirigido por Víctor Martín y producido por Vampirina, la empresa de la propia artista, y a esto se suma el lanzamiento de 'The Official Vampibimbo', una revista con la que Metrika busca ofrecer una alternativa al consumo constante de contenido digital. Según explica, el objetivo es conseguir que los jóvenes dejen de hacer 'scroll' durante un rato, aparten el móvil y encuentren una revista que les interese.

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