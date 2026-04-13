Maruja Torres cree que Netanyahu quiere "destruir, seguir en el poder y que no le juzguen por corrupción"

La periodista cree que el primer ministro de Israel, con sus ataques a el Líbano, está fortaleciendo Hizbulá. Además, considera que a Donald Trump le conviene esa destrucción.

Maruja Torres ha charlado con Andrea Ropero sobre la situación actual del Líbano. La periodista fue, durante varios años corresponsal en ese país, por eso conoce muy bien a sus ciudadanos y su historia.

Torres, como explica a Ropero, pasó la última Navidad en Beirut y, como expone, encontró un lugar "exageradamente vitalista". "Claro, es que era Navidad y entonces era muy bonito ir a los restaurantes grandes, familiares y ver a las familias que se reunían", recuerda. "Ahora me horripila pensar lo que están pasando", se lamenta. La escritora manifiesta que está "furiosa" y "muy indignada" con lo que está viviendo el país.

La periodista, además, no se cree las conversaciones que se van a producir entre el Líbano e Israel y Estados Unidos. "¿Tú ves lo que es Israel? ¿Tú ves lo que es EEUU?", plantea. "Estoy segura de que el actual gobierno libanés elegirá con su mejor voluntad", añade, "pero con ¿qué armas? Si no puede desarmar Hizbulá". Maruja indica que Hizbulá son los que están defendiendo el sur del Líbano de Israel. "Y lo que está haciendo Israel es fortalecer a Hizbulá", añade, "es un juego perverso".

Sobre qué podría estar buscando Netanyahu, la escritora cree que quiere "destruir, seguir en el poder y que no le juzguen por corrupción". Torres indica que, además, a Donald Trump le conviene esa destrucción. "Le gusta sembrar el caos", afirma, "estamos en una época de hombres malos y crueles al mando".

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