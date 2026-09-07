Óscar Puente agita el fantasma del lawfare por Ceuta: duda de la imparcialidad de la jueza que investiga la entrada masiva

El contexto Así lo ha asegurado el ministro en una entrevista a última hora de este lunes, horas después de la que la magistrada de la Audiencia Nacional decidiera investigar lo sucedido el 30 y 31 de julio.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha dudado este lunes de la imparcialidad de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que ha abierto una investigación penal sobre la entrada de decenas de miles de personas migrantes en Ceuta el 30 y 31 de julio. "Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", ha declarado Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser.

Unas declaraciones que llegan en la misma jornada en la que la magistrada ha tomado la decisión al observar la "clara e indudable gestión favorecedora" desde Marruecos de la entrada de migrantes en Ceuta de finales de julio. Una apreciación a la que llega tras detectarse por parte del CENIF de la Policía Nacional que agentes marroquíes habrían participado en un "guiado activo" de las personas que cruzaron ilegalmente la frontera.

Precisamente, a este informe ha hecho referencia el ministro de Transporte durante la entrevista realizada a última hora de este lunes: "Si con todo lo que cuenta la jueza es con el famoso informe policial, que incluso se integran fotos que no tienen que ver con Ceuta…", ha criticado Puente, quien a su vez ha asegurado que "hasta la fecha, no contamos con evidencias de que esta es una operación realizada por el gobierno marroquí".

Por otra parte y en cuanto a la gestión de todos los migrantes que todavía quedan en las calles de Ceuta, el ministro ha afirmado que el Gobierno trabaja "para ubicar a los emigrantes en lugares que causen la menor perturbación posible a la vida cotidiana" y ha dicho que el Ejecutivo se ha encontrado "con falta a la palabra dada en el Consejo Nacional de Seguridad por el Gobierno ceutí".

Vivas, en Más Vale Tarde

Sin ir más lejos, este lunes el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha justificado la decisión de su gobierno de oponerse al uso del puerto para un nuevo asentamiento de migrantes, al tiempo que también ha criticado la falta de claridad en las informaciones ofrecidas desde Moncloa, respecto al número de migrantes que quedan en la ciudad.

Asimismo, durante su entrevista con Iñaki López para Más Vale Tarde, Vivas ha sacado su lado más personal. En este sentido, ha dicho estar "dispuesto a dar el último aliento en esta batalla", a pesar de su "cardiopatía" y del cáncer que padece. Algo más alegre se ha mostrado el 'popular' al asegurar que "si Dios quiere" este jueves podrá conocer a su segundo nieto, el cual nació pocos días después de la entrada masiva en la ciudad autónoma.

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