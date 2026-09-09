Marc Giró y Norma Duval inauguran la nueva temporada de Cara al Show con un número musical a lo Lina Morgan

Tras haber vuelto a la vida gracias a la magia de la bruja Aramís Fuster, Marc Giró cuenta con otra de las personalidades más mediáticas y conocidas de España para dar la bienvenida a la segunda temporada de Cara al Show.

Aunque pueda llegar a parecer mentira, el hombre al que ahora vemos bailar y hacer piruetas sobre el escenario, yacía hasta hace unos minutos en el suelo y, de no haber sido por Aramís Fuster y su magia, no contaríamos con él en el mundo de los vivos.

Marc Giró inaugura curso dedicando esta actuación musical a todos aquellos que "se quedaron por el camino" y lo hace acompañado de bailarines ataviados con trajes, pajaritas y sombreros blancos.

Al más puro estilo Lina Morgan en la mítica comedia 'Dos chicas de revista' y entonando también la canción que popularizó la humorista en esta escena, titulada 'Mírame', el 'showman' más elegante de laSexta despliega todo su arte bajando por unas escaleras cantando eso de "para hacerme feliz, mírame" y repartiendo mandos a distancia a diestro y siniestro.

Pero el número musical nos depara una sorpresa más. La mismísima Norma Duval nos honra con su presencia y su glamour. "No se merecen ustedes menos, no se merece España menos, que este despliegue", asegura el presentador tras los aplausos.

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