José Ignacio García, sobre que Adelante Andalucía vaya sola a las elecciones: "Necesitamos una izquierda que no haya estado en el Gobierno"

El portavoz de Adelante Andalucía José Ignacio García explica por qué el partido concurre solo a las elecciones generales y no con Frente Amplio: "Necesitamos una izquierda que no pontifique ni esté cabreada".

Marc Giró destaca que Adelante Andalucía es el claro ejemplo de que un partido puede funcionar a la izquierda del PSOE. "Sí, nos han votado más que a Vox en Sevilla y Cádiz", destaca su portavoz, José Ignacio García, que explica en el plató de Cara al Show por qué el partido ha decidido concurrir solo y no con el Frente Amplio a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Yo les deseo toda la suerte del mundo, no tengo ningún problema con ellos, pero creo que hay dos elementos importantes", explica el portavoz de Adelante Andalucía, que destaca que "ante el cabreo y malestar de la gente con los precios, la vivienda y demás problemas necesitamos otra izquierda, una diferente a la que ha estado en el Gobierno". "Necesitamos una izquierda alegre, que no esté echando broncas ni pontificando sino que esté más cerca de lo que está pasando, por ejemplo, con las acampadas", afirma rotundo el político andaluz.

"Necesitamos una izquierda valiente", insiste García, que reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Es la mejor forma de canalizar el malestar de la gente y robar votos a la extrema derecha, que es lo más importante, conseguir quitarle votos a la derecha y extrema derecha". Por último, José Ignacio García insiste en que los andaluces merecen "un partido de la clase trabajadora andaluza en el Congreso".

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